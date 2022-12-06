МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Коллективный Запад" во главе с США, решив ограничить стоимость российской нефти, рубит сук, на котором сидит, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Новак рассказал, чем обернется "потолок цен" на российскую нефть

Страны Запада приняли решение ввести санкции против российского энергоресурса, ограничив стоимость "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель. "Потолок" цен вступил в силу 5 декабря и коснулся только перевозимого морским путем сырья.

Отмечается, что Россия, являясь традиционным экспортером нефти в Европу, покрывала около 20 процентов потребностей региона в энергоресурсах.

"США, прибегая к подобного рода приемам и подтягивая под свои решения союзников собственных в Европе, по большому счету рубят сук, на котором сидят", — сказал он на полях Государственной Думы.

По словам дипломата, "потолок" грозит нарушением основ функционирования глобального хозяйства и фрагментацией мировых рынков. Кроме того, отметил замминистра, издержками западных стран станут "флюидность, нестабильность, ценовые скачки и непредсказуемость".

Замглавы российского МИД добавил, что власти страны подготовились к лимитированию стоимости "черного золота". Отечественные структуры смогут обеспечить интересы страны, подчеркнул Рябков.