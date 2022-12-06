МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем опускаются примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры опасаются рецессии и ее влияния на нефтяной спрос, следует из комментария аналитика. В Иране обнаружили новые залежи нефти

По состоянию на 14.25 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,06%, до 81,8 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,18%, до 76,02 доллара.

"Поскольку западные экономики, скорее всего, вступят в рецессию и, возможно, хаотичный выход из политики нулевого COVID-19 отразится на экономической активности Китая, мировой нефтяной спрос, вероятно, останется под давлением в первой половине 2023 года", — приводит портал MarketWatch слова аналитика Pictet Wealth Management Жана-Пьера Дюранта (Jean-Pierre Durante).

На следующей неделе пройдут заседания крупных мировых ЦБ, в том числе Федеральной резервной системы (ФРС) США, Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Рынки полагают, что ФРС и ЕЦБ повысят свои ключевые ставки, а британский регулятор — сохранит. Новак допустил снижение добычи нефти в России

Мировые ЦБ ужесточают монетарную политику и повышают свои ставки на фоне высокой инфляции, что, в свою очередь, поддерживает опасения по поводу рецессии. Такая ситуация может негативно отразиться на нефтяном спросе.

В то же время инвесторы продолжают следить за ситуацией в Китае, который является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти. Пекин придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу, при этом постепенно власти ослабляют карантинные ограничения, которые представляют риски для экономики страны.