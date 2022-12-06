МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Пробка танкеров у берегов Турции может задерживать порядка 1 миллиона баррелей в сутки российских нефти и нефтепродуктов, поделился мнением с РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. У берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров

Газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала в понедельник, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Вместе с тем управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов заявил РИА Новости, что танкеры просто ожидают своей очереди после ночной стоянки. Согласно данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, во вторник утром шесть российских нефтяных танкеров находилось в пробке возле Босфора.

"Объем нефти, экспортируемой через пролив Босфор, значителен, например, этим летом было около 500-600 тысяч баррелей в сутки. Но это что касается сырой нефти. Добавьте сюда продукты переработки, и общий объем застрявших поставок может быть на уровне 1 миллиона баррелей в сутки", — считает эксперт.

Сложности со страховкой судов будут какое-то время увеличивать сроки поставок, что, с одной стороны, ограничит объемы экспорта, с другой, может повлечь рост цены на нефть, добавил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"Думаю, ситуация нормализуется по мере адаптации работы компаний и контрагентов в новых условиях европейского эмбарго на российскую нефть", — заключил Скрябин.

Евросоюз с 5 декабря перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.