Ekorea: потолок цены на российскую нефть может вызвать резкий рост нефтяных котировок
СЕУЛ, 6 дек — ПРАЙМ. Ценовые ограничения на российскую нефть, вероятнее всего, приведут лишь к скачку котировок, при этом эффективность самой меры остается под сомнением, пишет южнокорейское издание Ekorea.
Как объяснил исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хен, если Россия введет запрет на поставки энергоресурсов странам, присоединившимся к "потолку цен", то ее топливо станет недоступно для Евросоюза, Австралии и стран "Большой семерки". Это с большой долей вероятности вызовет резкий рост цен на нефть.
Эксперт подчеркнул, что ЕС в значительной степени зависит от российских поставок, но не обладает монополией на покупку сырья из РФ, из-за чего вводимые ограничения не будут иметь смысла.
"В действительности же такие важные покупатели, как Китай и Индия, не присоединились пока к ограничительным мерам, поэтому предсказать их эффективность сложно", — отметил он.
При этом Хен указал, что ценовой "потолок" вызвал краткосрочный шоковый эффект, в результате чего стоимость нефти немного выросла. Однако для более масштабного эффекта необходимо, чтобы к ограничению присоединилось еще больше стран, пояснили в Корейском институте международной экономической политики.
Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. С 5 декабря вступил в силу запрет ЕС на морские поставки российской нефти. Кроме того, Европейский Союз, Австралия и G7 ограничили стоимость на российскую нефть, перевозимую по морю, уровнем в 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не примет "потолок цен" на нефть, и назвал такие ограничения вмешательством в рыночные принципы.
https://1prime.ru/oil/20221206/839072186.html