СЕУЛ, 6 дек — ПРАЙМ. Ценовые ограничения на российскую нефть, вероятнее всего, приведут лишь к скачку котировок, при этом эффективность самой меры остается под сомнением, пишет южнокорейское издание Ekorea. Новак анонсировал запрет российским компаниям продавать нефть с "потолком"

Как объяснил исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хен, если Россия введет запрет на поставки энергоресурсов странам, присоединившимся к "потолку цен", то ее топливо станет недоступно для Евросоюза, Австралии и стран "Большой семерки". Это с большой долей вероятности вызовет резкий рост цен на нефть.

Эксперт подчеркнул, что ЕС в значительной степени зависит от российских поставок, но не обладает монополией на покупку сырья из РФ, из-за чего вводимые ограничения не будут иметь смысла.

"В действительности же такие важные покупатели, как Китай и Индия, не присоединились пока к ограничительным мерам, поэтому предсказать их эффективность сложно", — отметил он.

При этом Хен указал, что ценовой "потолок" вызвал краткосрочный шоковый эффект, в результате чего стоимость нефти немного выросла. Однако для более масштабного эффекта необходимо, чтобы к ограничению присоединилось еще больше стран, пояснили в Корейском институте международной экономической политики. Новак рассказал, чем обернется "потолок цен" на российскую нефть

Западные страны ввели беспрецедентные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. С 5 декабря вступил в силу запрет ЕС на морские поставки российской нефти. Кроме того, Европейский Союз, Австралия и G7 ограничили стоимость на российскую нефть, перевозимую по морю, уровнем в 60 долларов за баррель.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не примет "потолок цен" на нефть, и назвал такие ограничения вмешательством в рыночные принципы.