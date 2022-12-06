МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Страны Запада во главе с США стремятся перекрыть России мощные возможности для получения доходов с помощью критически важных решений, принимаемых в последнее время, однако в этом нет ничего нового, пишет обозреватель dikGAZETE Эрхан Алтыпармак. "Страшный сценарий". Европа на волоске от полного отключения электроэнергии

Когда США начали сеять хаос на Ближнем Востоке, их основной целью было ослабить страны, связанные с Россией тесными отношениями, и убрать тех лидеров, которые были достаточно влиятельны. Ливийский лидер Каддафи, египетский лидер Мубарак, Зин аль-Абидин Бен Али — бывший президент Туниса и йеменский лидер Салех — все они трагически погибли или же отошли от власти в результате "арабской весны", инициированной американской разведкой.

"В то время как на Ближнем Востоке, где находятся ценнейшие месторождения нефти, разрушались целые государства, вооруженные террористические группировки, подпитываемые США, пытались установить контроль над странами. Однако "исконные" народы стран, противостоящих империализму, все еще пытаются одержать верх над террористическими формированиями, показывая пример большого сопротивления", — отметил Алтыпармак.

Наемные террористические группировки, деятельность которых поддерживалась именно из кармана США, начали завоевывать контроль особенно над районами расположения нефтяных месторождений. Это легко заметить, если вы обратите внимание на регионы, контролируемые террористическими группировками в Египте, Сирии, Йемене, Ливии.

Аналогичную же тактику Америка использовала и в странах Африки. Например, террористическая организация "Боко Харам" в Нигерии продолжает добывать и продавать нефть с месторождений страны. Нигерийская нефть по сниженным ценам доставляется напрямую на нефтяной рынок через Того, Бенин, Буркина-Фасо, Мали и другими маршрутами.

"Другими словами, Америка посредством террористических группировок занимается контрабандой нефти. Причем вокруг этой контрабанды крутятся миллиарды долларов", — констатировал Алтыпармак. "Суицид Европы". Новая попытка Запада навредить России разозлила французов

Ко всему прочему эти террористические группировки, поддерживаемые США, осуществляют контрабанду оружия. По мнению обозревателя, в какой-то момент эти экономически окрепшие террористические формирования предпримут новую авантюру и нападут на многие страны с помощью вооружений, полученных от Запада.

На днях участники G7 и Евросоюз установили предельную цену на российскую нефть, и теперь они хотят платить не более 60 долларов за баррель нефти, приобретаемой у России. Конечно же, Москва не пойдет на такие условия.

Вопрос в том, как же Европа, сама страдающая от последствий энергетического кризиса, может вводить потолок цен на российское черное золото? Обозреватель подчеркивает, что ответ на этот вопрос кроется как раз в нелегальном сбыте нефти террористическими группировками, поддерживаемыми Вашингтоном.

"Иначе говоря, если мы посмотрим на то, какое количество нефти прекратит поставлять Россия, то увидим, что террористические организации, находящиеся под контролем США, могут обеспечить достаточно краденой нефти, чтобы удовлетворить потребности Запада. Хотя конкретных данных о количестве контрабандной нефти получить невозможно, нелегальный сбыт черного золота, на который полагается Запад, продолжает представлять угрозу для мира", — пишет Алтыпармак.

Буквально два дня назад официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь (Cao Licien) выступил с заявлениями по поводу информации о том, что 1 декабря армия США вывезла 54 танкера с нефтью из северной Сирии на свои базы в северном Ираке.

"США не имеют права держать армию в Сирии. Контрабанда нефти и зерна из Сирии является незаконной, и США не имеют права наносить ракетные удары по Сирии", — заявил Лицзянь. Представитель китайского МИД сообщил, что ущерб, нанесенный контрабандной деятельностью США в Сирии, превысил 100 миллиардов долларов.

Россия и Китай пытаются разоблачить эти незаконные действия США. Помимо наблюдения из космоса, информацию о контрабанде нефти Соединенными Штатами необходимо конкретно донести до сведения общественности с помощью разведывательных подразделений в регионах. Кроме того, следует задействовать независимых аудиторов.

Связи этих террористических группировок с США или другими поддерживающими их странами должны быть официально раскрыты, пишет автор. Нужно разоблачить маршруты контрабанды нефти в Нигерии, Египте, Ливии, Йемене, Сирии. На основании отчетов независимых аудиторов ООН должна провести экстренное заседание, и всех, кто поддерживает эти террористические организации, необходимо внести в категорию "стран, поддерживающих терроризм", резюмировал Алтыпармак.