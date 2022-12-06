МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Военные США перевезли в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью, сообщило госагентство САНА со ссылкой на источники. В Турции раскрыли, как США зарабатывают миллиарды на контрабанде нефти

По информации собеседников издания, колонна из 66 цистерн с "черным золотом" покинула территорию Сирии и направилась в Ирак, используя нелегальный переход "Махмудию".

По словам сирийского министра иностранных дел, Дамаск добивается покрытия ущерба в нефтегазовой сфере, который к 2022 году достиг 107 миллиардов долларов.

Американские вооруженные силы незаконно контролируют северную и северо-восточную части Сирии, а именно провинции Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка с крупнейшими нефтегазовыми месторождениями в стране. Сирийские власти подчеркивали, что считают присутствие США оккупацией земель и пиратством с целью кражи "черного золота".