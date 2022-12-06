МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Пять российских нефтяных танкеров продолжают оставаться у берега Турции перед входом в Босфор, утром их было шесть — шестой проследовал через пролив в Черное море, следует из данных портала по отслеживанию судов marinetraffic. СМИ: пробка из танкеров в водах Турции задерживает миллионы баррелей нефти

Российские танкеры "Генерал Скобелев", "Леди Мария", "Леди Ария", Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. "Капитан Бармин" прошел через Босфор и находится у берегов в Черном море. Еще два танкера "Механик Ерохин" и "Река Волга" движутся к Босфору по маршрутам в Ростов-на-Дону и Краснодарский край соответственно.

Согласно онлайн-картам, в настоящий момент у турецких берегов вблизи от пролива всего находится около 30 танкеров, преимущественно — турецких. Накануне газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ и в связи с требованиями Анкары предоставлять данные о страховании.

Тем не менее управляющий партнер ООО "Инфра Проекты" Алексей Безбородов ранее во вторник в комментарии РИА Новости сказал, что такая причина-следственная связь между "затором" и санкциями неочевидна, так как некоторое скопление судов около Босфора — привычное дело. По его словам, крупным танкерам запрещено ходить через пролив в ночное время суток. Кроме того, по его словам, большая часть танкеров в очередях направляется в порты Турции по своим нуждам — турецким закупкам. По мнению Безбородова, российские танкеры "вряд ли кто-то будет запрещать".

Также ранее во вторник старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит высказывал агентству мнение, что пробка у берегов Турции может задерживать порядка 1 миллиона баррелей в сутки российских нефти и нефтепродуктов.

В то же время Блумберг утром вторника сообщал несколько другие данные — согласно сообщению агентства, перевозчиков в этой пробке "по меньшей мере 20", а их груз в большинстве своем из Казахстана.