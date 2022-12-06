МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия рассматривает возможность установления фиксированной цены на свою нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Потолок" не помешает Индонезии покупать нефть у России, заявили эксперты

"Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны, либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы", — пишет агентство.

Оба варианта в случае их принятия будут подвергаться регулярному пересмотру, отмечает Блумберг. По словам одного из собеседников агентства, Россия стремится предложить покупателям своей нефти прозрачный ценовой механизм, который будет основан на рыночном подходе. Таким образом, пишет агентство, Кремль стремится избежать влияния ограничений на страны, которые покупают российскую нефть.

Агентство добавляет, что понимания относительно точного уровня цен пока нет. Источники также сообщили о подготовке президентского указа, согласно которому российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны Большой семерки, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.