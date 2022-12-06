МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером опускаются примерно на 2%, рынки опасаются повышения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в свете сильной экономической статистики, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Американские фондовые индексы снижаются на опасениях вокруг политики ФРС

По состоянию на 18.55 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,13%, до 80,92 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,83%, до 75,52 доллара.

Ранее в понедельник американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликовал индекс деловой активности в сфере услуг США. Показатель неожиданно вырос до 56,5% с 54,4% в октябре, в то время как аналитики ожидали сокращения до 53,3%.

Инвесторы опасаются, что сильная экономическая статистика даст Федрезерву больше пространства для повышения учетной ставки. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ожидают повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5%.

Опубликованные в понедельник данные показали, что экономика США все еще "достаточно активна, что создает возможности для дальнейшего повышения процентных ставок и снижает краткосрочные и среднесрочные перспективы роста экономики; такой сценарий повлечет за собой снижение спроса на нефть", сказал порталу MarketWatch старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista).