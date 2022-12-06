МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером падают более чем на 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января, следует из данных торгов. Новак допустил снижение добычи нефти в России

По состоянию на 20.18 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,35%, до 79,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,2%, до 74,47 доллара.