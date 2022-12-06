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https://1prime.ru/oil/20221206/839075344.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель
Нефть
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Мировые цены на нефть во вторник вечером падают более чем на 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января, следует из данных торгов... ПРАЙМ, 06.12.2022
нефть, энергетика, новости, цена, нефть, мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером падают более чем на 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 6 января, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.18 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,35%, до 79,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,2%, до 74,47 доллара.