МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером падают более чем на 4%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 4 января, следует из данных торгов.

Нефтяные качалки

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель

По состоянию на 21.19 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 4,34%, до 79,09 доллара за баррель. Минутами ранее нефть этой марки подешевела до уровня ниже 79 долларов за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,17%, до 73,72 доллара.