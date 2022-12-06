МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером падают более чем на 4%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 4 января, следует из данных торгов. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 80 долларов за баррель

По состоянию на 21.19 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 4,34%, до 79,09 доллара за баррель. Минутами ранее нефть этой марки подешевела до уровня ниже 79 долларов за баррель. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 4,17%, до 73,72 доллара.