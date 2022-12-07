В России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на нефть
СМИ: руководство России подготовило три варианта ответа на введение ценового потолка на нефть
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российское руководство подготовило три варианта ответного механизма на введение западными странами ценового потолка на поставки российской нефти, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники.
Первый вариант, по данным издания, предусматривает полный запрет на поставки "черного золота" странам, которые поддержали введение ценового потолка. Причем распространяется в том числе на покупку российской нефти не только напрямую, но и через страны-посредники или даже их цепочку.
Согласно второму варианту, должен быть введен запет на поставки нефти по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя.
А третий вариант предполагает введение так называемой индикативной цены. Суть механизма заключается в том, что определяется максимальный дисконт российской нефти марки Urals к эталонному сорту Brent, и при увеличении этого дисконта вводится запет на продажу. По информации источника издания, этот вариант наименее вероятен.
На сегодняшний день, как отмечает издание, не был одобрен ни один из этих вариантов.
https://1prime.ru/oil/20221207/839077902.html
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