МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российское руководство подготовило три варианта ответного механизма на введение западными странами ценового потолка на поставки российской нефти, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к правительству источники. "Потолок" не помешает Индонезии покупать нефть у России, заявили эксперты

Первый вариант, по данным издания, предусматривает полный запрет на поставки "черного золота" странам, которые поддержали введение ценового потолка. Причем распространяется в том числе на покупку российской нефти не только напрямую, но и через страны-посредники или даже их цепочку.

Согласно второму варианту, должен быть введен запет на поставки нефти по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя.

А третий вариант предполагает введение так называемой индикативной цены. Суть механизма заключается в том, что определяется максимальный дисконт российской нефти марки Urals к эталонному сорту Brent, и при увеличении этого дисконта вводится запет на продажу. По информации источника издания, этот вариант наименее вероятен.

На сегодняшний день, как отмечает издание, не был одобрен ни один из этих вариантов.