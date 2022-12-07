В Китае предсказали Западу неприятности из-за введения потолка цен на нефть
Global Times: Евросоюзу придется самому заплатить за введение потолка цен на российскую нефть
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Введение западными странами ценового потолка на российскую нефть обернется против них самих, а Россия сможет поставлять энергоресурсы в другие страны, заявило китайское издание Global Times.
Как отметил аналитик Цуй Хэн, чтобы заполнить пробел, у России есть такие покупатели, как Китай и Индия, "или Москва может нивелировать последствия, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а затем — в Европу".
Хэн уверен, что в итоге Евросоюзу придется самому заплатить за это решение, ведь европейцы будут вынуждены искать замену российской нефти и покупать сырье из Великобритании и США за более высокую цену.
Эксперт Ван Ивэй, со своей стороны, отметил, что западные страны, установив потолок цен на российскую нефть, "допустили серьезное нарушение рыночных принципов отрасли, и такое вмешательство подорвет доверие к их правительствам и скажется на проблемной экономике Запада".
Вместе с тем издание подчеркивает, что введенная против России мера не окажет на нее серьезного влияния, но при этом рестрикция уже выявила серьезные разногласия внутри Запада.
https://1prime.ru/oil/20221207/839079132.html
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