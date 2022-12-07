МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Введение западными странами ценового потолка на российскую нефть обернется против них самих, а Россия сможет поставлять энергоресурсы в другие страны, заявило китайское издание Global Times. Новак рассказал, чем обернется "потолок цен" на российскую нефть

Как отметил аналитик Цуй Хэн, чтобы заполнить пробел, у России есть такие покупатели, как Китай и Индия, "или Москва может нивелировать последствия, экспортируя нефть в страны Ближнего Востока, а затем — в Европу".

Хэн уверен, что в итоге Евросоюзу придется самому заплатить за это решение, ведь европейцы будут вынуждены искать замену российской нефти и покупать сырье из Великобритании и США за более высокую цену.

Эксперт Ван Ивэй, со своей стороны, отметил, что западные страны, установив потолок цен на российскую нефть, "допустили серьезное нарушение рыночных принципов отрасли, и такое вмешательство подорвет доверие к их правительствам и скажется на проблемной экономике Запада".

Вместе с тем издание подчеркивает, что введенная против России мера не окажет на нее серьезного влияния, но при этом рестрикция уже выявила серьезные разногласия внутри Запада.