МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром немного подрастают после снижения в течение нескольких предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов. В Китае предсказали Западу неприятности из-за введения потолка цен на нефть

По состоянию на 8.55 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,3%, до 79,58 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,23%, до 74,42 доллара.

Стоимость нефти растет после снижения в последние торговые дни. Цены фьючерсов на обе марки нефти опустились за три дня примерно на 8% на фоне опасений о возможной рецессии в США в свете продолжающихся повышений ставки Федрезервом страны. Так, рецессия может стать причиной снижения спроса на "черное золото".

Очередное заседание ФРС запланировано на 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы, а затем на пресс-конференции выступит глава американского ЦБ Джером Пауэлл.

Директор Vanir Global Markets Pte. Джеймс Уистлер (James Whistler), мнение которого приводит агентство Bloomberg, считает, что опасения рецессии "охватили рынок, так как трейдеры размышляют об ужесточении монетарной политики". "Мы также наблюдаем ранний откат ликвидности, когда трейдеры выходят из позиций после крайне нестабильного года", — добавил эксперт.