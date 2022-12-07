МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США во вторник незначительно повысило прогноз по производству нефти в стране в этом году. При этом спрос может вырасти слабее, чем ожидалось ранее. В России подготовили три варианта ответа на введение потолка цен на нефть

Согласно прогнозу ведомства, производство нефти в США в 2022 году может достичь 11,87 млн баррелей в день против предыдущей оценки 11,83 млн баррелей в день.

Спрос на нефть и другие жидкие углеводороды в США в 2022 году может составить 20,36 млн баррелей в день, говорится в ежемесячном отчете EIA, посвященном краткосрочным перспективам рынка энергоносителей. Предыдущий прогноз предполагал, что потребление достигнет 20,38 млн баррелей в день.

Между тем в EIA ожидают, что мировые запасы нефти в 1-й половине 2023 года будут сокращаться на 0,2 млн баррелей в день. При этом во второй половине года запасы могут расти на 0,7 млн баррелей в день. Объем мировых запасов нефти на конец 2023 года может оказаться выше по сравнению с предыдущими оценками EIA, и на этом фоне в ведомстве понизили прогноз по средней цене на нефть Brent в следующем году на 3 доллара, до 92 долларов за баррель.

Цены на природный газ могут вырасти с ноябрьских уровней, говорится в отчете. Поддержку котировкам могут оказать высокий спрос зимой и рост экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, в EIA повысили прогноз по производству природного газа в США почти на 1% по сравнению с ноябрьской оценкой.