МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Москва рассматривает различные варианты ответа на введение западными странами "потолка" цен на российскую нефть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Китае предсказали Западу неприятности из-за введения потолка цен на нефть

"Рассматриваются различные варианты", — рассказал он РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что финальное решение обнародуют сразу после его принятия.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что власти РФ разработали три сценария, по которым Москва может ответить на введение "потолка" цен на нефть. Меры предусматривают полный запрет на поставки сырья в страны, присоединившиеся к ограничению, запрет на контрактные поставки и введение индикативной цены.

Западные страны ввели масштабные антироссийские санкции в связи со спецоперацией на Украине. Так, с 5 декабря вступило в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из России по морю. Кроме того, страны Евросоюза, G7 и Австралия согласовали ограничение цен на морские поставки этого сырья из России на уровне 60 долларов за баррель.