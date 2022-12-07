МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. "Роснефть" оптимизировала свои каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу, сообщил глава компании Игорь Сечин, комментируя итоги работы за девять месяцев 2022 года. "Роснефть" отчиталась о прибыли за три квартала

"За 9 месяцев 2022 года компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей", — сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе "Роснефти".

В третьем квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%.

Кроме того, компания в январе-сентябре 2022 года увеличила реализацию нефти в странах дальнего зарубежья на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 77,3 миллиона тонн.

"Объем реализации нефти за 9 месяцев 2022 года увеличился на 3,3% год к году — до 86,9 миллиона тонн. При этом благодаря успешной оптимизации каналов сбыта в странах дальнего зарубежья было реализовано 77,3 миллиона тонн, или на 4,8% больше год к году", — отмечается в сообщении.