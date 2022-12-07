МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к некоторому снижению, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают еженедельную статистику по коммерческим запасам этого сырья в США. Российские власти обсуждают различные ответы на "потолок" цен на нефть

По состоянию на 12.33 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,67%, до 78,82 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 73,75 доллара. Утром нефть слабо дорожала.

Позднее в среду минэнерго США сообщит данные по коммерческим запасам нефти в стране за неделю по 2 декабря. Аналитики полагают, что показатель сократился на 3,3 миллиона баррелей. В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил, что оценивает падение запасов в 6,4 миллиона баррелей.

В целом же на котировки продолжает влиять неопределенность относительно перспектив поставок нефти. С 5 декабря в силу вступили нефтяные санкции Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

"Ведомости" написали ранее в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый — полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий — введение индикативной цены — максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой.