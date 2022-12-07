АЛМА-АТА, 7 дек — ПРАЙМ. Образовавшаяся у берегов Турции пробка из танкеров — нормальное явление в зимний период, сообщила пресс-служба Минэнерго Казахстана. МИД выразил беспокойство из-за скопления танкеров у берегов Турции

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что пробка удерживает 18 миллионов баррелей преимущественно казахстанской нефти.

"На сегодняшний день ожидание в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток. Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней. Что касается страховых писем, детали выясняются", — отмечается в комментарии ведомства.

Газета Financial Times ранее со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы называла причинами пробки "потолок" цен на российский ресурс и требования Анкары предоставлять данные о страховании.

Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

Западные санкции в отношении перевозимого морским путем российского энергоресурса вступили в силу 5 декабря. Ограничения установили лимит цен на "черное золото" на уровне 60 долларов за баррель.