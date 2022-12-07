МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Введением потолка цен на российскую нефть Евросоюз заложил энергетическую "бомбу", пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.

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Он отметил, что даже если в ближайшие несколько недель не будет наблюдаться какой-либо серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная "бомба" ЕС нанесет серьезный удар и по поставкам энергоресурсов в Европу, и по мировым ценам.

При этом обозреватель уверен, что для самой России введение потолка цен сильно не навредит. 

Купер, однако, подчеркнул, что "риски ответной реакции Путина недооценивать ни в коем случае нельзя".

Помимо этого в материале было отмечено, что Европа очень сильно зависит от России в плане импорта дизельного топлива, потому что 60 процентов поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.

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"В середине зимы в регионе может возникнуть острая нехватка дизельного топлива. А ведь оно используется в Европе почти везде, от автомобилей до промышленности и отопления", — резюмировал Купер.

Новые ограничения Запада начали действовать 5 декабря: ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на танкерные поставки ресурса на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак предупреждал, что Москва не примет потолок цен на нефть даже при необходимости сократить добычу. Он добавил, что такими ограничениями Запад вмешивается в рыночные инструменты, а Россия готова работать лишь с теми покупателями, которые придерживаются рыночных условий.

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