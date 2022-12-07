МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к росту в ходе волатильной сессии. При этом ранее в среду котировки Brent приближались к минимуму за 2022 год. Поддержку ценам оказывают надежды на восстановление спроса в Китае и беспокойство относительно предложения из России, возникшее на фоне затора танкеров в проливах Турции. Цены на нефть растут после снижения последних дней

Власти Китая в среду объявили о дальнейшем смягчении антиковидных мер. Между тем замминистра иностранных дел России заявил, что Москва обеспокоена по поводу задержек с пропуском танкеров через Босфор, передает РИА Новости.

Около 13.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 20 центов, или 0,3%, по 79,55 доллара за баррель. Ранее в среду цены на Brent опускались до 77,74 доллара, минимума с 3 января. Фьючерсы на WTI подорожали на 22 цента, или 0,3%, до 74,47 доллара за баррель, хотя ранее они падали до 72,75 доллара, минимума с декабря 2021 года.

"Если уверенность в бесперебойных поставках российской нефти сыграла свою роль в недавнем снижении цен, то рынок, возможно, ошибался. Задержка танкеров в турецких водах — наглядный тому пример", — отметил Тамаш Варга из PVM.

У берегов Турции образовался затор из почти 20 танкеров, перевозящих нефть из черноморских портов России. Причиной этому стали новые требования Турции к страхованию судов, введенные перед вступлением в силу потолка цен на российскую нефть, говорят отраслевые источники.

"Ослабление антиковидных ограничений и рост импорта нефти в Китай в ноябре также оказывают поддержку котировкам", — добавил Варга.