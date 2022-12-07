МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 декабря, увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 12,2 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. В Минэнерго США повысили прогноз по добыче нефти в 2022 году

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,125 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в сентябре составила 12,27 миллиона баррелей в сутки, а в октябре – 12,33 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,25 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 6 декабря повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 40 тысяч баррелей в день — до 11,87 миллиона, на следующий год – на 30 тысяч баррелей, до 12,34 миллиона баррелей в день.

Кроме того, запасы нефти в стратегическом резерве США за неделю по 2 декабря опустились на 2,1 миллиона баррелей, до 387 миллионов, говорится в обзоре.

Таким образом, показатель опустился до минимального значения с недели по 24 февраля 1984 года, когда запасы в стратегическом резерве составляли 386,9 миллиона баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 декабря, упали на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, — до 413,9 миллиона баррелей, показатель находится на минимуме с апреля нынешнего года, следует из обзора.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 3,3 миллиона баррелей.