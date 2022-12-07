МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Потолок цен на российскую нефть и запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу являются новым шоком, способным значимо снизить экономическую активность в России, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ. Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию с "потолком" цен на нефть

Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

"Из новых экономических шоков, способных в ближайшие месяцы значимо снизить уровень экономической активности, выделяется входящий в силу запрет на морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов в Европу и введение потолка цен на российскую нефть", — сказано в документе.

Аналитики напомнили, что в октябре добыча нефти в России незначительно сократилась. Они отмечают, что ее дальнейшая динамика зависит от действия различных ограничительных мер со стороны недружественных стран. При этом в ответ на введение ими потолка цен на нефть Россия может сократить объем экспорта, допускают эксперты.

Аналитики ЦБ по-прежнему ожидают опережающий рост потребления нефти в следующем году со стороны Китая, Индии и стран Ближнего Востока — основных потребителей российской нефти, сказано в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Мнение аналитиков может не совпадать с официальной позицией регулятора.

"Котировки нефти марки Urals упали на 17%, до 62 долларов за баррель. Ухудшение перспектив роста мировой экономики отразилось в снижении прогноза роста спроса на нефть со стороны ведущих международных энергетических агентств (в 2023 году в среднем на 0,6 миллиона баррелей в сутки). При этом по-прежнему ожидается опережающий рост потребления в Китае, Индии и странах Ближнего Востока — основных потребителях российской нефти", — сказано в документе.

В октябре добыча нефти в России незначительно сократилась, напоминают аналитики. Ее дальнейшая динамика зависит от действия различных ограничительных мер со стороны недружественных стран.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил в воскресенье, что Россия рассматривает возможные механизмы запрета применения потолка цены для поставок российской нефти.

Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.