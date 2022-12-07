МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются приблизительно на 2%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на статистику по запасам "черного золота" в США. Цены на нефть снизились перед публикацией статистики по запасам в США

По состоянию на 19.25 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,64%, до 78,05 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цена этой марки снизилась до уровня ниже 78 долларов за баррель впервые с 3 января. Январские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,1%, до 72,69 доллара.

Ранее в среду управление энергетической информации минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 декабря, упали на 5,2 миллиона баррелей, или на 1,2%, — до 413,9 миллиона баррелей, что является минимумом с апреля нынешнего года. В то же время, запасы нефти в стратегическом резерве опустились на 2,1 миллиона баррелей, до 387 миллионов — минимум с февраля 1984 года.

Также инвесторы обращают внимание на запасы нефтепродуктов в США. Запасы бензина выросли на 5,3 миллиона баррелей (на 2,5%), до 219,1 миллиона баррелей. Аналитики ждали роста лишь на 2,7 миллиона. Запасы дистиллятов выросли на 6,2 миллиона баррелей (на 5,5%) и составили 118,8 миллиона баррелей. Прогнозировался рост лишь на 2,2 миллиона.