ВАШИНГТОН, 7 дек — ПРАЙМ. Замглавы минфина США Уолли Адейемо в разговоре с заместителем главы МИД Турции пояснил, что введенный с 5 декабря лимит цен на российскую нефть не требует дополнительных проверок судов в турецких территориальных водах. Об этом говорится в распространенном заявлении американского минфина. СМИ: пробка из танкеров в водах Турции задерживает миллионы баррелей нефти

"Заместитель министра подчеркнул, что режим потолка цен применяется только к нефти российского происхождения и не требует дополнительных проверок судов, проходящих через турецкие территориальные воды", — указано в сообщении.

Кроме того, стороны также обсудили внедрение механизма потолка цен на российскую нефть.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, сейчас эта проблема обсуждается по линии транспортных и страховых компаний, но может быть вынесена и на политический уровень.

Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

Ранее газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании.

По данным портала по отслеживанию судов marinetraffic, у турецких берегов вблизи пролива находится около 30 танкеров, преимущественно турецких. Пять танкеров из этого числа являются российскими.