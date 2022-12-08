МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании "достаточно быстро" восстановили объемы добычи и поставок топлива после сокращения весной 2022 года, сообщила газета РБК со ссылкой на отчет рейтингового агентства АКРА. АКРА сделало прогноз по динамике ВВП России на 2022-2023 годы

По данным агентства, российские компании пришли к восстановлению добычи и экспортных поставок в третьем квартале 2022 года, невзирая на санкции и сложности с логистикой.

По данным Минэнерго, в январе-октябре нынешнего года общий объем добычи "черного золота" в России с учетом газового конденсата вырос на 2,4% — до 443 миллионов тонн по сравнению с прошлогодними показателями.