АКРА: российские компании восстановили объемы добычи и экспорта нефти
АКРА: российские компании восстановили объемы добычи и поставок нефти, несмотря на эмбарго
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании "достаточно быстро" восстановили объемы добычи и поставок топлива после сокращения весной 2022 года, сообщила газета РБК со ссылкой на отчет рейтингового агентства АКРА.
По данным агентства, российские компании пришли к восстановлению добычи и экспортных поставок в третьем квартале 2022 года, невзирая на санкции и сложности с логистикой.
По данным Минэнерго, в январе-октябре нынешнего года общий объем добычи "черного золота" в России с учетом газового конденсата вырос на 2,4% — до 443 миллионов тонн по сравнению с прошлогодними показателями.
https://1prime.ru/oil/20221208/839091978.html
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