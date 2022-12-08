МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Поскольку происхождение нефти сложно установить, а введенный Западом ценовой потолок на российскую нефть в $60 за баррель мало отличается от мировых рыночных цен, эксперты считают эти санкции скорее "символическими", пишет французская газета Ouest-France. В Банке России назвали "потолок" цен новым экономическим шоком

Страны G7, Евросоюз и Австралия ограничили цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, но это, как отмечает издание, не очень серьезная угроза, ведь сегодня нефть торгуется по цене в районе $65 за баррель.

Установление ценового потолка, считает Ouest-France, мера прежде всего символическая. Дело в том, что на самом деле западные страны не хотят ставить крест на экспорте нефти из России, поскольку это способно внести дисбаланс в мировое производство.