Во Франции сообщили, что Запад не хочет ставить крест на российской нефти
Ouest-France: Запад не хочет ставить крест на российской нефти, ценовой потолок - символическая мера
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Поскольку происхождение нефти сложно установить, а введенный Западом ценовой потолок на российскую нефть в $60 за баррель мало отличается от мировых рыночных цен, эксперты считают эти санкции скорее "символическими", пишет французская газета Ouest-France.
Страны G7, Евросоюз и Австралия ограничили цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель, но это, как отмечает издание, не очень серьезная угроза, ведь сегодня нефть торгуется по цене в районе $65 за баррель.
Установление ценового потолка, считает Ouest-France, мера прежде всего символическая. Дело в том, что на самом деле западные страны не хотят ставить крест на экспорте нефти из России, поскольку это способно внести дисбаланс в мировое производство.
https://1prime.ru/oil/20221208/839093446.html
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