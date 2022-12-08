2022-12-08T08:45:02+03:00
2022-12-08T08:45:02+03:00
2022-12-08T08:45:02+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221208/839095482.html
Нефть дорожает на ослаблении коронавирусных ограничений в Китае
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть в четверг утром растут в пределах 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на смягчение коронавирусных ограничений в Китае, говорят эксперты. По... ПРАЙМ, 08.12.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, торги, биржи, нефть
https://1prime.ru/images/83638/94/836389483.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83638/94/836389483.jpg
https://1prime.ru/images/83638/94/836389482.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83638/94/836389482.jpg
https://1prime.ru/images/83638/94/836389470.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83638/94/836389470.jpg
https://1prime.ru/oil/20221207/839085815.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут в пределах 1%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на смягчение коронавирусных ограничений в Китае, говорят эксперты.
По состоянию на 8.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,89% — до 77,86 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до 72,69 доллара.
Китай ослабил коронавирусные ограничения в ряде городов, в том числе в Шанхае и Ханчжоу, а также в Урумчи. Смягчены также ограничения в Гонконге.
"Ослабление ограничений в Китае вселяет надежду на оживление спроса", — сказал агентству Bloomberg глава отдела исследований сырьевых товаров в Kotak Securities Ltd. Равиндра Рао (Ravindra Rao).
Китай – крупнейший импортер и потребитель нефти в мире.