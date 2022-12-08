АНКАРА, 8 дек — ПРАЙМ. Российская и турецкая стороны находятся в координации по вопросу пробки из танкеров в черноморских проливах, при необходимости готовы принять меры, рассказал РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
"Координация по этому поводу (с российской стороной) есть. Все необходимые меры принимаются и будут приняты при необходимости. Это все, что я сейчас могу сказать", — заявил собеседник издания.
По мнению источника, проблема не представляет собой катастрофу, какой ее показывают СМИ.
Financial Times ранее сообщала, сославшись на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что причиной образовавшейся пробки стали нововведения Анкары касательно страхования, а также "потолок" цен на российскую нефть.
Турецкие власти ввели с 1 декабря дополнительное требование о предоставлении письма от страховых компаний, подтверждающих предоставление судам страхования.
Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на перевозимый по морю ресурс, вступило в силу в ЕС, G7 и Австралии 5 декабря.
https://1prime.ru/oil/20221208/839096138.html
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