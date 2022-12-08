МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Представители западных властей винят Анкару в блокировании прохода через черноморские проливы и нарушении морских поставок нефти, пишет Financial Times. Источник рассказал о контактах России и Турции по пробке из танкеров

Чиновники не видят причин для задержки судов при проходе через Босфор и Дарданеллы и требуют нормализовать движение кораблей, отмечается в сообщении.

Как заявил один из собеседников издания, примерно 19 из 20 застрявших в "пробке" танкеров везут нефть из Казахстана. Ни сами танкеры, ни их груз не попадают по действие "потолка" цен на нефть, поэтому изменений в их страховом статусе быть не должно, подчеркнул он.

Таким образом, задержка с поставками нефти стала результатом действий Анкары, а не ценовых ограничений, добавил чиновник.

Ранее СМИ сообщили, что возле берегов Турции образовалась "пробка" из кораблей. Как отмечается, затор мог возникнуть в связи с тем, что Анкара с 1 декабря начала требовать у судов специальную страховку — Protection and Indemnity Insurance.

При этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в беседе с замглавы МИД Турции уточнил, что введенный с 5 декабря "потолок" цен на российскую нефть не требует усиления проверок судов.