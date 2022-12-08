Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти, сообщила Financial Times
FT: западные чиновники винят Турцию в блокировании прохода нефтяных танкеров через проливы
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Представители западных властей винят Анкару в блокировании прохода через черноморские проливы и нарушении морских поставок нефти, пишет Financial Times.
Чиновники не видят причин для задержки судов при проходе через Босфор и Дарданеллы и требуют нормализовать движение кораблей, отмечается в сообщении.
Как заявил один из собеседников издания, примерно 19 из 20 застрявших в "пробке" танкеров везут нефть из Казахстана. Ни сами танкеры, ни их груз не попадают по действие "потолка" цен на нефть, поэтому изменений в их страховом статусе быть не должно, подчеркнул он.
Таким образом, задержка с поставками нефти стала результатом действий Анкары, а не ценовых ограничений, добавил чиновник.
Ранее СМИ сообщили, что возле берегов Турции образовалась "пробка" из кораблей. Как отмечается, затор мог возникнуть в связи с тем, что Анкара с 1 декабря начала требовать у судов специальную страховку — Protection and Indemnity Insurance.
При этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в беседе с замглавы МИД Турции уточнил, что введенный с 5 декабря "потолок" цен на российскую нефть не требует усиления проверок судов.
https://1prime.ru/oil/20221208/839096615.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.