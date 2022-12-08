МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают подниматься примерно на 1%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы более оптимистично настроены по поводу перспектив спроса на фоне ослабления карантина в Китае, поддерживает рост также коррекционная динамика. Запад обвинил Турцию в сбое поставок нефти, сообщила Financial Times

По состоянию на 12.35 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,09% — до 78,01 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,33%, до 72,97 доллара. Утром нефть дорожала на 0,9%.

Рынки продолжают следить за перспективами спроса на этот вид сырья. Внимание инвесторов обращено в сторону Китая, который продолжает ослаблять карантинные ограничения, что поддерживает ожидания по спросу. КНР является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти.

В то же время рост котировок поддерживает коррекционная динамика. За предыдущие три дня нефть потеряла порядка 10% стоимости, которая опустилась ниже 80 долларов за баррель для обеих марок нефти.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с затором из танкеров у берегов Турции. Газета Financial Times ранее сообщала, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы.