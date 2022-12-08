МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские власти приблизились к завершению подготовки соответствующего ответа западным странам на ограничение стоимости отечественной нефти, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Замглавы Минэнерго раскрыл, что поддержит мировые цены на нефть

Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на перевозимый по морю ресурс, вступило в силу в государствах ЕС, "Большой семерки" и Австралии 5 декабря. В рамках санкций европейские порты также отказались принимать сырье из России.

"Это нужно ожидать. Подготовка завершается", — заявил Песков, добавив, что меры будут "соответствующими".

По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва не признает "потолок", поскольку он противоречит правилам рыночных отношений, а также откажется поставлять нефть поддержавшим ограничение странам.