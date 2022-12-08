МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в 2022 году по-прежнему ожидает рекордной нефтепереработки на своих НПЗ в России в объеме более 41 миллиона тонн, в 2023 году планирует сохранить этот показатель, заявил директор дирекции переработки нефти и газа компании Олег Ведерников. В Кремле заявили о завершении подготовки ответа на "потолок" цен на нефть

"Мы сохраняем прогноз по достижению в 2022 году рекордного объема переработки на российских НПЗ компании, который превысит 41 миллион тонн. Рост показателей обеспечен программой модернизации наших собственных НПЗ — Московского и Омского", — сказал он журналистам.

Суммарный объем переработки "Газпром нефти" в России по итогам девяти месяцев превысил результаты за аналогичный период 2021 года на 3,5%, заметил Ведерников.

"В 2023 году мы прогнозируем, что, без учета факторов плановых ремонтов, сохраним объем переработки на уровне 2022 года. В то же время благодаря комплексу глубокой переработки нефти мы обеспечим рост выпуска топлива и других нефтепродуктов при объемах переработки сырья на уровне 2022 года", — добавил топ-менеджер. "Газпром нефть" запустит первую линию катализаторного производства

"Газпром нефть" уделяет большое внимание стабильной работе производства и в проектах модернизации НПЗ сотрудничает с ведущими поставщиками из России и дружественных стран, отметил Ведерников.

"Отдельное направление — это производство деталей для плановых ремонтов установок, которое мы последовательно развиваем на базе наших дочерних предприятий с 2015 года. Сейчас производство обеспечивает полный цикл инжиниринга и изготовления запасных частей, в том числе для динамического оборудования. К 2025 году мы планируем в два раза расширить номенклатуру деталей для производственных активов", — сказал топ-менеджер компании.

"Газпром нефть" в России владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами — Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" — НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, у нее контрольный пакет акций в компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в сербском Панчево.