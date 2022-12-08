МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства для нефтепереработки мощностью 6 тысяч тонн катализаторов гидропроцесса в год, которые сейчас в России не производятся, сообщил журналистам генеральный директор "Газпромнефть – Каталитические системы" Александр Чембулаев. "Газпром нефть" ждет рекордной нефтепереработки по итогам года

"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства — катализаторов гидропроцессов. Завод компании обеспечит выпуск 6 тысяч тонн катализаторов, которые сейчас в России не производятся. В рамках второй очереди состоится пуск линии катализаторов каталитического крекинга максимальной мощностью 15 тысяч тонн", — сказал топ-менеджер компании.

"Наш завод сможет обеспечить потребности российского рынка с учетом действующих и строящихся мощностей, а также позволит экспортировать продукцию", — подчеркнул Чембулаев.

Собственный катализатор каталитического крекинга "Газпром нефти" используют НПЗ компании в Москве, Омске и Ярославле.

"В сравнении с зарубежными аналогами наша продукция позволяет увеличить объемы производства бензина и повысить его октановое число. Пилотные партии катализаторов гидроочистки успешно прошли испытания на НПЗ в Москве и Омске и показали эффективность на уровне зарубежных аналогов при меньшей стоимости", — отметили в "Газпром нефти".