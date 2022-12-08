МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Страны-производители нефти выразили обеспокоенность введением ограничений стоимости российского сырья, сообщил глава Минэнерго Омана Салим аль-Ауфи. "Газпром нефть" запустит первую линию катализаторного производства

Ограничение стоимости российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на перевозимый по морю ресурс, вступило в силу в государствах ЕС, "Большой семерки" и Австралии 5 декабря. В рамках санкций европейские порты также отказались принимать сырье из России.

Как передавало агентство Bloomberg, министр отмечал озабоченность зависимых от нефти государств решением "коллективного Запада" ввести лимиты на цену ресурса из России.

"Не думаю, что кому-то это нравится (потолок цен на нефть РФ — ред.). Мы не знаем, как далеко это зайдет", — цитирует издание аль-Ауфи. По словам главы оманского Минэнерго, в данный момент ограничили стоимость для российской продукции, а завтра — для всего мира, что приведет к серьезным проблемам.

Он добавил, что подобные меры в отношении российской нефти могут привести к уменьшению объемов инвестиций в энергетический сектор.

По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва не признает "потолок", поскольку он противоречит правилам рыночных отношений, а также откажется поставлять нефть поддержавшим ограничение странам.