МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Минюст зарегистрировал приказы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об индексации тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе "Транснефти" в 2023 году на 5,99%, следует из документов, опубликованных на портале правовой информации. ФАС предложила проиндексировать тарифы "Транснефти" в следующем году

Согласно опубликованным документам, на эту величину индексируются ставки тарифов на услуги перевалки, слива, налива, приема и сдачи нефти в системе магистральных трубопроводов, а также перевалки и наливу нефтепродуктов.

Так, тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам будут проиндексированы на 5,99% и будут установлены в следующем размере (рублей за 100 тонн на километр): АО "Транснефть — Сибирь" — 12,9265, "Транснефть — Западная Сибирь" — 16,1425, "Транснефть — Восток" — 23,2331, "Транснефть — Дальний Восток" — 23,2331, "Транснефть — Урал" — 20,1929, "Транснефть — Прикамье" — 22,4402, "Транснефть — Верхняя Волга" — 26,7763, "Транснефть — Приволга" — 21,073, "Транснефть — Дружба" — 24,4179, "Черномортранснефть" — 33,6209, "Транснефть — Север" — 41,8498 и "Транснефть — Балтика" — 24,4545.

Правительство РФ в 2020 году утвердило механизм индексации тарифов "Транснефти" на ближайшие 10 лет исходя из принципа "инфляция минус 0,1%". По прогнозу Минэкономразвития, в 2022 году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%. ЦБ РФ ожидает, что инфляция в 2023 году замедлится до 5-7%.