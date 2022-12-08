ВАШИНГТОН, 8 дек — ПРАЙМ. Энергетическая компания TC Energy остановила прокачку нефти по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США, после утечки нефти в американском штате Небраска. Об этом в четверг сообщила компания. Минэнерго США заявило об увеличении добычи нефти в стране за неделю

"Мы остановили работу Keystone Pipeline System и мобилизовали людей и оборудование в связи с подтвержденным попаданием нефти в реку, расположенную около 20 миль (32 километров) к югу от города Стил сити, Небраска", — говорится в заявлении.

По утверждению TC Energy, сегмент нефтепровода, где произошла утечка, был изолирован, а в водной артерии были установлены заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти.

Согласно открытой информации на сайте компании, общая длина трубопровода составляет 4,3 тысячи километров, он доставляет нефть от поставщиков из Канады и США по Северной Америке.