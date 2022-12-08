Работу нефтепровода в штате Небраска остановили после утечки
Компания TC Energy остановила работу нефтепровода в штате Небраска после утечки
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ВАШИНГТОН, 8 дек — ПРАЙМ. Энергетическая компания TC Energy остановила прокачку нефти по трубопроводу Keystone Pipeline System, проходящему по территории Канады и США, после утечки нефти в американском штате Небраска. Об этом в четверг сообщила компания.
"Мы остановили работу Keystone Pipeline System и мобилизовали людей и оборудование в связи с подтвержденным попаданием нефти в реку, расположенную около 20 миль (32 километров) к югу от города Стил сити, Небраска", — говорится в заявлении.
По утверждению TC Energy, сегмент нефтепровода, где произошла утечка, был изолирован, а в водной артерии были установлены заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти.
Согласно открытой информации на сайте компании, общая длина трубопровода составляет 4,3 тысячи километров, он доставляет нефть от поставщиков из Канады и США по Северной Америке.
https://1prime.ru/oil/20221208/839106019.html
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