МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1-1,6%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов. Замглавы Минэнерго раскрыл, что поддержит мировые цены на нефть

По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,63%, до 75,91 доллара за баррель, ниже 76 долларов показатель опустился впервые с конца прошлого года. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 1,03%, до 71,27 доллара.