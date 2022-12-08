Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 1-1,6%, а стоимость марки Brent опустилась ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,63%, до 75,91 доллара за баррель, ниже 76 долларов показатель опустился впервые с конца прошлого года. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 1,03%, до 71,27 доллара.
https://1prime.ru/oil/20221208/839106189.html
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