МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть умеренно растут, в то время как инвесторы следят за пробкой из нефтяных танкеров у берегов Турции, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Нефть дорожает на ожиданиях по спросу

По состоянию на 19.44 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,32%, до 77,42 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов показатель опускался ниже 76 долларов впервые с конца прошлого года. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,85%, до 72,62 доллара.

Ранее на этой неделе газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы сообщала, что у берегов Турции сформировалась пробка из нефтяных танкеров. Это произошло после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. После этого — в четверг — генеральное управление мореходства Турции заявило, что разрабатывает план по безопасному выводу из пробки танкеров, владельцы которых не могут предоставить письма о страховке.

Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

"Весь мир сосредоточен на нефтяных рынках, в то время как энергетические трейдеры следят за ситуацией с проходом 19 нефтяных танкеров через турецкий пролив Босфор", — сказал агентству Блумберг аналитик OANDA Эдварда Мойя (Edward Moya).

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.