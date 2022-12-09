МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Кувейт понизил официальные отпускные цены на два сорта нефти для Азии в январе по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение Reuters в понедельник. Нефть раздора: первые жертвы эмбарго ждут возмездия

Официальная отпускная цена на кувейтскую экспортную нефть в январе для Азии установлена на 2,10 доллара за баррель выше по сравнению с ценовым маркером Oman/Dubai. Это на 1,10 доллара ниже по сравнению с предыдущим месяцем.