МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Свыше 14 тысячей баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone, принадлежащем компании TC Energy, передает в пятницу агентство Рейтер. Работу нефтепровода в штате Небраска остановили после утечки

По его информации, речь идет о крупнейшем разливе сырой нефти в США за почти десятилетие.

"Сейчас мы начинаем лучше понимать усилия по очистке, которые нам необходимо будет предпринять в долгосрочной перспективе", — цитирует агентство представителя агентства по охране окружающей среды Келлена Эшфорда по Канзасу.

Как напоминает Рейтер, это уже третья крупная утечка нефти с трубопровода с момента его запуска в 2010 году. Предыдущая привела к тому, что нефтепровод оставался в нерабочем состоянии на протяжении примерно двух недель. Причина нынешнего разлива нефти до сих пор официально не объявлялась.

Нефтепровод Keystone был аварийно отключен накануне вечером. Это произошло после срабатывания сигналов тревоги и падения давления на одном из участков. Сегмент трубы, где произошла утечка, был изолирован, а в водной артерии были установлены заграждения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефти.

Согласно открытой информации на сайте компании, общая длина трубопровода составляет 4,3 тысячи километров, он доставляет нефть от поставщиков из Канады и США по Северной Америке.