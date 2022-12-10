СТАМБУЛ, 9 дек — ПРАЙМ. США и Турция обсудили ситуацию с образовавшимися в проливах заторами, Стамбул настоял на предоставлении документа о страховке перевозящих нефть судов, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Источник рассказал о контактах России и Турции по пробке из танкеров

"Заместитель министра иностранных дел Турции посол Седат Онал провел телефонный разговор с заместителем министра финансов США Уолли Адейемо. В ходе беседы посол Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, после заявления компаний по защите и возмещению убытков (P&I) о том, что страхование P&I для танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше предельной, будет недействительным" — заявил собеседник агентства.

По словам источника, "турецкая сторона подчеркнула важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре, который проходит прямо через центр мегаполиса с населением в 20 миллионов человек".

Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из танкеров образовалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).