МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Число нефтяных танкеров, которые ждут прохода через турецкие проливы, становится меньше, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на чиновника. Турция не уступила США в переговорах по заторам в проливах, заявил источник

По данным агентства, 11 декабря затор включает в себя 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 танкеров.

"Один представитель судоходной отрасли, осведомленный о ситуации, заявил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускают", — сказано в сообщении агентства.

Журналисты отметили, что в субботу Турция распространила образец письма, которое будет приниматься в качестве доказательства страхования. При этом образец был похож на документы, которые ранее предоставлялись турецким властям.

Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).