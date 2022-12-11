МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Число нефтяных танкеров, которые ждут прохода через турецкие проливы, становится меньше, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на чиновника.
По данным агентства, 11 декабря затор включает в себя 19 танкеров, хотя накануне в проливах стояли 27 танкеров.
"Один представитель судоходной отрасли, осведомленный о ситуации, заявил, что ранее заблокированные танкеры теперь пропускают", — сказано в сообщении агентства.
Журналисты отметили, что в субботу Турция распространила образец письма, которое будет приниматься в качестве доказательства страхования. При этом образец был похож на документы, которые ранее предоставлялись турецким властям.
Ранее газета Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).
https://1prime.ru/oil/20221211/839131420.html
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