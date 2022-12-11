КАИР, 11 дек — ПРАЙМ. ОПЕК приняла правильные решения по нефти, как показали события в мире, заявил в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Пробка из нефтяных танкеров у турецких проливов уменьшается, сообщили СМИ

"ОПЕК успешно преодолела все геополитические вызовы, пандемию, много эпизодов давления, и ставит на первое место сохранение рынка. Мировые события доказали, что ОПЕК приняла правильные решения", — цитирует телеканал al-Arabiya заявление министра на форуме в Эр-Рияде.

Он подчеркнул, что ОПЕК стремится к тому, чтобы каждый член организации принимал непосредственное участие в принятии решений.

Министр отметил, что организация стремится положить конец колебаниям на рынке и у нее есть четкое видение этого плана.

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел встречу в преддверии вступления в силу ограничений по ценам на российскую нефть. Было решено сохранить текущие квоты добычи.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер Александр Новак сообщил в воскресенье, что Россия рассматривает возможные механизмы запрета применения потолка цены для поставок российской нефти.

Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.