КАИР, 11 дек — ПРАЙМ. Проход единственного танкера под флагом России с нефтью через Босфор запланирован на понедельник, сообщило Генеральное управление мореходства Турции. В Саудовской Аравии отметили правильность решений ОПЕК+ по добыче нефти

Газета Financial Times сообщала со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы, что пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из России из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании. Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

В полученном РИА Новости заявлении управление сообщило, что с 1 декабря через проливы прошли восемь танкеров из 24 ожидающих в Мраморном море — остальные не предоставили требуемое письмо о страховании.

"На данный момент на понедельник запланирован проход через Босфор четырех из ожидающих в очереди танкеров после предоставления их владельцами письма о страховании", — говорится в заявлении.

Оставшиеся 12 танкеров остаются ждать на рейде в море, отметило ведомство. Из них девять судов направляются в страны ЕС.

При этом один танкер ожидает очереди на проход в Эгейское море из Мраморного из-за непредоставленного письма.

"Проход единственного ожидающего в наших территориальных водах российского танкера с нефтью на юг через Босфор планируется на понедельник, письмо о страховании было предоставлено", — отметило управление.

При этом в очереди нет ни одного судна под турецким флагом.