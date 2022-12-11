КАИР, 11 дек — ПРАЙМ. Ощутимых результатов установления потолка цен на нефть из России нет, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Минтранс Турции сообщил, что российский танкер пройдет Босфор в понедельник

"Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из РФ, то четких результатов этой меры пока нет. Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано", — цитирует заявление министра на форуме в Эр-Рияде портал Taqa.

По словам министра, необходимо также брать в расчет реакцию РФ на подобные санкции при рассмотрении ситуации на мировых рынках нефти.

"Эти меры и инструменты приняты в политических целях, и пока не ясно, помогут ли они в реализации поставленных целей", — отметил бен Сальман. Он указал на ряд факторов, которые продолжат и в следующем году влиять на нефтяные рынки, среди них – антиковидные меры в КНР.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя это решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.