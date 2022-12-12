АСТАНА, 12 дек — ПРАЙМ. Казахстан по итогам текущего года не выполнит план по добыче нефти: добудет 84, возможно, 85 миллионов тонн вместо планировавшихся 85,7 миллиона из-за внеплановой приостановки производства на нефтяном месторождении Кашаган, сообщил министр энергетики страны Болат Акчулаков. В Казахстане назвали одну из главных причин роста инфляции до 19,6 процента

Разрабатывающий месторождение консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) 5 августа сообщал о приостановке работ на Кашагане из-за обнаружения признаков утечки газа. Постепенное возобновление производства началось в ночь с 9 на 10 августа.

"По итогам года 84 миллиона тонн нефти, ожидалось 85,7 миллионов тонн", — сказал Акчулаков журналистам в кулуарах расширенного заседания правительства.

Он пояснил, с чем связано снижение добычи. "С КТК (Каспийский трубопроводный консорциум — ред.) это не так связано, не такой большой эффект был. В основном это связано с Кашаганом…, постараемся до 85 миллионов тонн", — уточнил министр.

"На 2023 год — больше 90 миллионов тонн нефти, мы этот план (по добыче – ред.) ставим", — добавил он.

Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров 27 августа сообщал, что Казахстан в 2023 году планирует добыть 92,6 миллиона тонн нефти с последующим увеличением в 2027 году до 99,9 миллиона тонн.