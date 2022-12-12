Глава минэнерго Казахстана Акчулаков: страна добудет в 2022 году до 85 миллионов тонн нефти
АСТАНА, 12 дек — ПРАЙМ. Казахстан по итогам текущего года не выполнит план по добыче нефти: добудет 84, возможно, 85 миллионов тонн вместо планировавшихся 85,7 миллиона из-за внеплановой приостановки производства на нефтяном месторождении Кашаган, сообщил министр энергетики страны Болат Акчулаков.
Разрабатывающий месторождение консорциум North Caspian Operating Company (NCOC) 5 августа сообщал о приостановке работ на Кашагане из-за обнаружения признаков утечки газа. Постепенное возобновление производства началось в ночь с 9 на 10 августа.
"По итогам года 84 миллиона тонн нефти, ожидалось 85,7 миллионов тонн", — сказал Акчулаков журналистам в кулуарах расширенного заседания правительства.
Он пояснил, с чем связано снижение добычи. "С КТК (Каспийский трубопроводный консорциум — ред.) это не так связано, не такой большой эффект был. В основном это связано с Кашаганом…, постараемся до 85 миллионов тонн", — уточнил министр.
"На 2023 год — больше 90 миллионов тонн нефти, мы этот план (по добыче – ред.) ставим", — добавил он.
Министр национальной экономики республики Алибек Куантыров 27 августа сообщал, что Казахстан в 2023 году планирует добыть 92,6 миллиона тонн нефти с последующим увеличением в 2027 году до 99,9 миллиона тонн.
https://1prime.ru/oil/20221212/839136150.html