НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — ПРАЙМ. Россия второй месяц подряд является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав поставки из Саудовской Аравии, Ирака и США, заявили аналитики отраслевой аналитической компании Vortexa. Минфин США оценил результаты работы "нефтяного потолка" для России

В октябре Россия впервые стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию, традиционно лидирующих в этой области.

По данным компании, в ноябре Россия поставляла в Индию 909,4 тысячи баррелей сырой нефти в сутки. Поставки из Ирака в ноябре составили 861,4 тысячи баррелей нефти в сутки, из Саудовской Аравии – 570,9 тысяч баррелей в сутки, а из США, оказавшихся на четвертом месте — 405,5 тысяч баррелей в сутки.

Аналитики компании отметили, что импорт в ноябре был осуществлен до введения установленного ЕС ограничения цен на российскую морскую нефть.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак и чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паван Капур выразили готовность увеличивать взаимодействие в торговле энергоресурсами, в том числе нефтью.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.