МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Ответ России после введения потолка цен на нефть Западом будет финализирован и институализирован указом президента в ближайшие дни, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Цены на нефть перешли к снижению на опасениях за спрос

"Я хочу напомнить, что в Бишкеке президент сказал, что речь пойдет о соответствующем указе, и президент также сказал, что есть еще некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указ", — сказал Песков на вопрос, готов ли ответ России к введению потолка цен на нефть.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.