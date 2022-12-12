МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Единственный российский танкер "Волготранс 2701" (Volgotrans 2701) в "пробке" у турецких берегов прошел черег Босфор и намерен остановиться в Мраморном море, сообщил корреспондент РИА Новости. Минтранс Турции сообщил, что российский танкер пройдет Босфор в понедельник

Судно удалось отследить при помощи специального сервиса marinetraffic.com. Отмечается, что танкер "Волготранс 2701" приплыл в Мраморное море и планирует стоянку в порту Текирдаг.

Генеральное управление мореходства Турции 11 декабря сообщало, что проход через Босфор единственного из ожидающих в очереди нефтяного танкера под российским флагом запланирован на понедельник. Подчеркивается, что судно предоставило письмо о наличии страхования.

Турецкие власти ввели с 1 декабря дополнительное требование о предоставлении письма от страховых компаний, подтверждающих предоставление судам страхования. По данным РИА Новости, танкерам, не предоставившим письмо P&I, запрещено проходить через Босфор и Дарданеллы.